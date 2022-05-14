Дипломат США назвала приемлимый вариант соглашения России и Украины

По словам временной поверенной в делах США на Украине, Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение конфликта, однако оно должно быть в первую очередь приемлемым для Киева

Временная поверенная в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин (по центру) (Фото: Mykola Tys / EPA / ТАСС)

Соединенные Штаты готовы поддержать мирное соглашение между Москвой и Киевом, при котором Украина выйдет победителем из конфликта. Об этом заявила временная поверенная в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин в эфире ICTV.

«Я бы хотела увидеть дипломатическое решение этого [конфликта], но очевидно, что не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит. Это неприемлемый вариант окончания этой односторонней агрессии. Я бы хотела, чтобы Украина и Россия достигли мирового соглашения, которое было бы приемлемым для Украины. И если оно будет таким, то США его поддержат», — заявила она.

Ранее 14 мая посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты «твердо и ясно» заявили США о невозможности капитуляции Москвы на Украине. «Американцы, в принципе, со всех сторон подталкивают нас к переговорам, но при определенных условиях, и таких условий я бы назвал три. Это, во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе — отвести наши войска за линию до 24 февраля сего года. И третье — «покаяться за все содеянное», — сказал он и уточнил, что «такой капитуляции никогда не будет».

Антонов также выразил уверенность, что все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным перед вооруженными силами, будут выполнены.

Переговоры России и Украины по мирному соглашению и гарантиям безопасности для Киева начались через несколько дней после начала спецоперации. Несколько встреч прошли в очном формате в конце февраля — начале марта. 29 марта делегации обеих сторон встретились в Стамбуле, тогда Украина передала Москве письменные предложения по урегулированию конфликта.

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По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Киев подтвердил стремление Украины остаться нейтральным и безъядерным государством. Из перечня положений о гарантиях безопасности пропали тезисы о статусе Донбасса и Крыма. Кроме того, Киев решил не возвращать полуостров под свой контроль военным путем.

В начале апреля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что после публикации материалов о ситуации в украинском городе Буча Киев попытался прервать переговорный процесс и отказаться от своих предложений. С тех пор российские власти не раз говорили, что переговоры застопорились. 11 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал их как «вялые и нерезультативные», а через день заявил, что по итогам встреч «похвастаться нечем».

В свою очередь глава национальной разведки США Эврил Хейнс заявляла, что Вашингтон не видит перспектив для успешных переговоров вокруг ситуации на Украине в ближайшее время. «Учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров — по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — сказала она. К тому же, по ее мнению, на Украине есть возможность «потенциальной эскалации» в ближайшие несколько месяцев.