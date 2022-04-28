МЧС направило в ДНР аэромобильную группу восстанавливать инфраструктуру

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В ДНР отправилась аэромобильная группировка МЧС России для помощи в восстановлении инфраструктуры и экономики республики, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В составе группировки 100 специалистов из спасательных Центров МЧС России и 35 единиц техники. Спасатели оснащены необходимым оборудованием и снаряжением», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что такие работы планируются и на территории ЛНР.

В Донбассе подразделения МЧС России, а также МЧС ДНР и ЛНР проводят разминирование, обследованы 90 га местности. Спасательное ведомство России также доставило в ДНР станции комплексной очистки воды и машины санитарной обработки.

28 апреля МЧС сообщило, что за три дня доставило в ДНР, ЛНР и на Украину более 1 тыс. т гуманитарной помощи. Ее привезли автомобильные колонны ведомства из более чем 140 грузовиков. МЧС доставило продукты питания и лекарства, а также стройматериалы для восстановления социально значимых объектов и жилья.