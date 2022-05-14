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Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских» партий на Украине

Президент Украины Зеленский подписал закон о запрете в стране «пророссийских» партий
Пророссийской будет считаться партия, которая «отрицает агрессию против Украины» не признает «временную оккупацию» некоторых территорий страны или героизирует «ополченцев». Ликвидировать партию будет суд
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность политических партий с «пророссийской» позицией, говорится на странице закона на сайте Верховной рады.

«14 мая закон возвращен с подписью президента» — сказано в сообщении.

Закон вступит в силу 15 мая — на следующий день после публикации. Ранее, 3 мая, проект документа одобрила Верховная рада.

В Telegram-канале парламента пояснили, что под запрет может попасть любая политическая партия, которая ведет «антиукраинскую деятельность». Закон расширяет перечень оснований для такого запрета в судебном порядке. Теперь деятельность партии могут прекратить, если она:

  • «оправдывает, признает правомерной или отрицает вооруженную агрессию в отношении Украины»;
  • называет конфликт «внутренним»;
  • отрицает «временную оккупацию» части территории страны;
  • оправдывает «действия и бездействие лиц, осуществивших или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины» (в частности вооруженных формирований, банд и наемников);
  • поддерживает героизацию последних или называет их «повстанцами», «ополченцами», «вежливыми людьми».

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Фото:rada.gov.ua

Решение о запрете будут принимать в рамках административных дел. В случае, если суд запретит деятельность такой партии, ее собственность, включая деньги и другое имущество, переходит в распоряжение государства.

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Закон не предусматривает запрет на контакты с партиями и общественными организациями из других стран или заключение с ними договоренностей, но только в случае, если такие соглашения не «ставят политическую партию в подчиненное или зависимое положение в отношении какой-либо другой иностранной организации или политической партии».

Законопроект 29 марта внесла в украинский парламент депутат от партии «Слуга народа» Ольга Совгиря. Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что кроме «проукраинских партий» в стране «не может быть никаких других». По этой причине, с точки зрения председателя, любые объединения, действующие в интересах других государств, следовало лишить представительства.

Украинские власти уже приостановили деятельность 11 политических партий, которые, как утверждает Зеленский, связаны Россией. Это Партия Шария, «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», Прогрессивная социалистическая партия Украины и другие. Также в стране приостановили деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), политический совет которой возглавляет Виктор Медведчук. 12 мая ее ликвидировали.

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Теги
Татьяна Зыкина
партии Владимир Зеленский Украина законы запрет
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