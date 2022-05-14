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Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание G7 границ Украины

Зампред Совбеза Медведев: России «плевать» на непризнание новых границ Украины странами G7
Так он отреагировал на заявление глав МИДов «большой семерки» (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США), где те подчеркнули, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

России «плевать», если страны «большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) не признают изменение государственных границ Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

Так он ответил на совместное заявление министров иностранных дел этих стран, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита (состоялся с 12 по 14 мая). В нем главы ведомств отметили, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой в нарушение суверенитета и территориальной целостности [Украины]».

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — написал Медведев.

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Фото:Martin Meissner / AP

Страны Запада и Украина не признают присоединение Крыма к России по результатам референдума 2014 года и независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые раньше входили в состав Украины. Россия признала последние самостоятельными государствами, несмотря на призывы западных стран воздержаться от этого решения.

На украинско-российских переговорах по урегулированию кризиса Москва добивается, чтобы Киев признал полуостров частью России, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. Украина отвергает эти идеи.

В ночь на 14 мая в интервью Rai 1 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов временно прекратить обсуждение статуса Крыма, чтобы вернуться к этой теме позже. Признать автономию ЛНР и ДНР глава государства отказался. 

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