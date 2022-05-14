Минобороны сообщило о перехвате украинской «Точки-У» в Сумской области

ВКС России также уничтожили 28 ротных опорных пунктов ВС Украины и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Хлебороб в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Помимо этого были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе Каменка Харьковской области.

«В течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный», — говорится в сводке Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В течение дня ВКС России поразили 28 ротных опорных пунктов ВС Украины и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое.

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Российская авиация поразила 33 района сосредоточения украинских военнослужащих, в результате чего были уничтожены до 90 националистов и выведены из строя 18 единиц военной техники.

Также ракетные войска и артиллерия поразила шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения украинских военнослужащих, три укрепленных бункера и 28 артиллерийских подразделений, в том числе пусковую установку «Смерч» в районе населенного пункта Березовка в Одесской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине, как утверждает Минобороны, были уничтожены:

165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотника;

304 зенитных ракетных комплекса;

3067 танков и других боевых бронемашин;

372 установки реактивных систем залпового огня,

1514 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее 14 мая Минобороны России сообщило об уничтожении понтонной переправы и подразделений ВСУ, пытавшихся перейти реку Северский Донец. В ведомстве уточнили, что беспилотник обнаружил украинских военных, после чего по ним открыли огонь из артиллерии.

«Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты», — уточнили в министерстве. Помимо этого часть бронетехники ВСУ была захвачена российскими военными.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, среди целей которой он назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны.