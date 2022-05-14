Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через Северский Донец

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Российские военные уничтожили понтонную переправу и подразделения ВСУ, пытавшиеся перейти реку Северский Донец, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В ведомстве заявили, что украинские войска засек беспилотник, затем по ним открыли огонь из артиллерии, в результате чего переправа была разрушена.

«Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты. Часть бронетехники ВСУ была захвачена российскими военнослужащими», — говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, среди целей которой он назвал защиту населения Донбасса, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства. Путин заявил, что об оккупации Украины речи не идет, а в Минобороны настаивают, что наносят удары исключительно по военным объектам.

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Украина ввела военное положение и разорвала отношения с Россией. США, ЕС, Британия и ряд других государств ввели несколько пакетов санкций против России.

По оценке управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля по 10 мая на Украине погибли 3496 мирных жителей, еще 3760 ранены.