Publico узнала об аресте в Португалии дома Абрамовича стоимостью €10 млн

В начале февраля компания Millhouse Views LLC, принадлежащая холдингу Абрамовича, пыталась продать этот дом, пишет газета

Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Власти Португалии с 25 марта заморозили недвижимость бизнесмена Романа Абрамовича стоимостью €10 млн в Алгарве на юге страны, сообщила местная газета Publico.

Дом находится в Кинта-ду-Лаго, одной из самых богатых общин в Алгарве. Недвижимость Абрамовича заморозили по запросу МИД Португалии.

По данным издания, в феврале компания Millhouse Views LLC пыталась продать этот дом гражданину Великобритании. Мужчина попросил кредит в размере €5 млн на покупку недвижимости. Операция привлекла внимание Португальской государственной банковской корпорации (CGD), которая установила, что компания принадлежит холдингу Абрамовича, и предупредила Судебную полицию.

РБК направил запрос представителю Абрамовича.

Великобритания 10 марта ввела санкции против Абрамовича. Санкции включают блокировку активов и запрет на въезд в страну. 15 марта ЕС объявил четвертый пакет санкций против России, ограничения также коснулись миллиардера Романа Абрамовича.

The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена также готовилась ввести санкции против Абрамовича, однако Совет национальной безопасности США поручил Минфину воздержаться от введения санкций в его отношении.

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По данным издания, это произошло после того, как президент Украины Зеленский посоветовал Байдену подождать с решением по санкциям, поскольку он может стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

Однако позднее источники Bloomberg сообщили, что высокопоставленные чиновники США вновь настаивают на введении санкций против миллиардера, после того как его поездка в Киев для возобновления переговоров не привела к существенным результатам.

В середине апреля американский журнал Fortune писал, что Абрамович посетил Киев, чтобы обсудить возможность возобновления российско-украинских переговоров, которые зашли в тупик. Тем не менее представитель бизнесмена тогда опроверг эти данные.

Состояние Абрамовича, по оценке Forbes, составляет $6,9 млрд, он занимает 17-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. В рейтинге богатейших людей планеты Real Time Billionaires, который составляет Forbes, он находится на 219-й строке.

Роман Абрамович является основным владельцем инвестиционной компании Millhouse.