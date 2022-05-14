Минобороны отчиталось об уничтожении украинских дронов и снарядов «Смерч»
Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar TB2, в районах Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Кошаненков.
Кроме того, российские военные перехватили под Харьковом — в районе населенных пунктов Изюм, Семеновка и Снежковка — три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», заявил он.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
По словам Конашенкова, ВКС России поразили пять пунктов управления и два склада боеприпасов вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое в ДНР. В результате, утверждает он, «уничтожены до 100 националистов», 23 единицы военной техники выведены из строя.
В Минобороны заявили также, что за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 18 пунктам управления и 543 районам сосредоточения живой силы и военной техники. Этими ударами ликвидированы 23 артиллерийских подразделения армии Украины на огневых позициях в районах села Верхнекаменское, города Красный Лиман и других населенных пунктов Донецкой области.
За время военной операции, по оценкам Минобороны, российские военные уничтожили более 3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, почти 2,9 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники, 1,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов.
Накануне ведомство заявило об уничтожении крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода на северной окраине Кременчуга в Полтавской области. В апреле по нему уже наносили удары. После этого местные власти сообщили, что производство не удастся восстановить до конца года.