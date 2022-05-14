Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Президент УЕФА предрек откат российского футбола на 100 лет назад Спорт, 11:57
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:39
В России второй день подряд зафиксировали рост числа случаев COVID-19 Общество, 11:38
Кремлева переизбрали на пост президента Международной ассоциации бокса Спорт, 11:24
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских дронов и снарядов «Смерч» Политика, 11:15
Шольц назвал единственный вариант отмены санкций против России Политика, 11:14
Президент, сын президента: как к власти на Филиппинах снова пришел Маркос Политика, 11:00 
Глава администрации Донецка сообщил об обстрелах двух районов города Политика, 10:55
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 10:55
Пас российского вратаря помог «Рейнджерс» победить в матче плей-офф НХЛ Спорт, 10:51
Байден оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США Политика, 10:38
Шольц не увидел в разговоре с Путиным намерения менять позицию по Украине Политика, 10:35
Умер член СПЧ Андрей Бабушкин Политика, 10:26
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 10:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об уничтожении украинских дронов и снарядов «Смерч»

Минобороны: на Украине уничтожили 13 беспилотников и перехватили три снаряда «Смерч»
В Минобороны заявили, что российские военные за ночь сбили 13 беспилотников и нанесли ракетные и артиллерийские удары почти по 550 районам базирования украинских сил

Video

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar TB2, в районах Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Кошаненков.

Кроме того, российские военные перехватили под Харьковом — в районе населенных пунктов Изюм, Семеновка и Снежковка — три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», заявил он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По словам Конашенкова, ВКС России поразили пять пунктов управления и два склада боеприпасов вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое в ДНР. В результате, утверждает он, «уничтожены до 100 националистов», 23 единицы военной техники выведены из строя.

Авиация ВКС России поразила три командных пункта ВСУ
Политика
Фото:Минобороны РФ

В Минобороны заявили также, что за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 18 пунктам управления и 543 районам сосредоточения живой силы и военной техники. Этими ударами ликвидированы 23 артиллерийских подразделения армии Украины на огневых позициях в районах села Верхнекаменское, города Красный Лиман и других населенных пунктов Донецкой области.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Pro
Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора
Клуб инвесторов
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар

За время военной операции, по оценкам Минобороны, российские военные уничтожили более 3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, почти 2,9 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники, 1,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов.

Накануне ведомство заявило об уничтожении крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода на северной окраине Кременчуга в Полтавской области. В апреле по нему уже наносили удары. После этого местные власти сообщили, что производство не удастся восстановить до конца года.

Материалы к статье
Теги
Минобороны Игорь Конашенков Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны заявило о сбитом беспилотнике и перехвате ракет над Змеиным
Политика
Глава Минобороны Украины заявил об увеличении армии до 1 млн человек
Политика
Минобороны призвало ООН и Красный Крест обеспечить эвакуацию из Славянска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter