Авиация ВКС России поразила три командных пункта ВСУ
Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила три командных пункта ВС Украины, а также 52 района сосредоточения украинских военных и военной техники. Об этом сообщает российское Минобороны.
Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка ЛНР. Также был поражен склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области.
Ракетные войска и артиллерия поразили 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения военных и военной техники и пять артиллерийских подразделений.
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены:
- 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотников;
- 304 зенитных ракетных комплекса;
- 3039 танков и других боевых бронемашин;
- 369 установок реактивных систем залпового огня;
- 1498 орудий полевой артиллерии и минометов.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Также 13 мая, впервые с начала военной операции, министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. В Минобороны России уточнили, что они прошли по американской инициативе.
«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее Остин говорил, что он и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли несколько раз пытались связаться с Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, но ответа не последовало.