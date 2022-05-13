Авиация ВКС России поразила три командных пункта ВСУ

Минобороны сообщило, что российская авиация поразила три командных пункта ВСУ

ВКС России также уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области, ракетные войска и артиллерия поразили 17 пунктов управления

Фото: Минобороны РФ

Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила три командных пункта ВС Украины, а также 52 района сосредоточения украинских военных и военной техники. Об этом сообщает российское Минобороны.

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Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка ЛНР. Также был поражен склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области.

Ракетные войска и артиллерия поразили 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения военных и военной техники и пять артиллерийских подразделений.

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены:

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165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотников;

304 зенитных ракетных комплекса;

3039 танков и других боевых бронемашин;

369 установок реактивных систем залпового огня;

1498 орудий полевой артиллерии и минометов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Также 13 мая, впервые с начала военной операции, министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. В Минобороны России уточнили, что они прошли по американской инициативе.

«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Остин говорил, что он и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли несколько раз пытались связаться с Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, но ответа не последовало.