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Минобороны России сообщило об уничтожении НПЗ с топливом для ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении НПЗ с топливом для ВСУ в Кременчуге
Завод находится на северной окраине Кременчуга в Полтавской области. В апреле по нему уже наносили удары. После этого местные власти сообщили, что производство не удастся восстановить до конца года *

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Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области, сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск», — сказал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Также Конашенков рассказал об ударах в Харьковской области. Так, российская авиация нанесла удары по 153 «районам сосредоточения живой силы и военной техники». В районе Харькова были уничтожены две установки реактивных систем залпового огня «Град», радиолокационная станция оповещения и указания ПВО.

Минобороны сообщило об ударах по аэродромам в Полтаве и Днепропетровске
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Министерство обороны Российской Федерации

Помимо этого, в Харьковской области были сбиты украинский Су-27 и15 беспилотников, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Удары нанесены по 15 украинским пунктам управления, 520 районам «сосредоточения живой силы и военной техники», складам ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка.

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Минобороны сообщало и до этого об ударах в Полтавской области, в том числе в апреле. Тогда по кременчугскому НПЗ наносились удары, в результате которых были уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом, утверждало ведомство.

Тогда же российские военные вывели из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепре (бывший Днепропетровск).

Кременчугский НПЗ — крупнейший на Украине нефтеперерабатывающий завод, принадлежит ПАО «Укртатнафта». После апрельских ударов председатель Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин сообщил, что производство на заводе вряд ли удастся восстановить до конца года. Для разбора завалов и ремонта привлекли рабочих НПЗ.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Полтавская область Харьковская область Украина Минобороны
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