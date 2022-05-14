Президент Финляндии сообщил о планах позвонить Путину

Саули Ниинистё отметил, что он «не тот человек, который из-за угла делает что-то», поэтому намерен созвониться с российским коллегой, чтобы обсудить желание страны вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что собирается позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом он сказал в интервью шведскому агентству TT и ряду других СМИ, его слова приводит газета Hallandsposten.

Он отметил, что отношения Хельсинки с Москвой меняются.

«Мы не сможем вернуться к тому, к чему привыкли, но Россия должна быть заинтересована в том, чтобы у нас не было большой напряженности на границе», — указал Ниинистё.

По его словам, для него перелом в отношениях наступил, когда в конце прошлого года Путин потребовал от НАТО отказаться от продвижения на восток, что финский лидер счел нарушением права Финляндии и Швеции определять собственную политику безопасности. «Последней каплей» стала российская военная операция на Украине.

«Я позвоню ему [Путину]», — сказал президент, не уточнив когда. «Я не тот человек, который из-за угла делает что-то. Я намерен позвонить ему и сообщить, что ситуация изменилась, как мы оба знаем», — добавил он.

12 мая Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин выступили с заявлением о том, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, что, по их мнению, укрепит безопасность страны.

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Финский лидер рассчитывает, что Швеция примет аналогичное решение.

В последний раз президенты России и Финляндии разговаривали по телефону 11 марта. Тогда, как сообщали в пресс-службе Кремля, Путин «подробно разъяснил причины проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи, а также информировал о ходе ведущихся переговоров с украинскими представителями». Ниинистё потребовал немедленно прекратить огонь.

13 мая президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон и финскому президенту. Байден завил, что поддерживает открытость НАТО и право Швеции и Финляндии «определять свое собственное будущее, внешнюю политику и меры безопасности». Ниинистё написал в Twitter, что рассказал американскому коллеге о дальнейших шагах страны по вступлению в альянс, отметив, что Финляндия ценит поддержку со стороны Соединенных Штатов. Этим же дорожит и Швеция, сообщила Андерссон.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, говоря о желании Швеции и Финляндии стать частью НАТО, не исключил, что эти страны могут стать «целью для удара», если на их территории появятся войска альянса. По словам дипломата, «это будет худшим решением для них, но не для России», которая готова противостоять угрозам со стороны блока.