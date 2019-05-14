Госдума расширила полномочия Счетной палаты

Ведомство Алексея Кудрина сможет проверять «дочки» госкорпораций и прочие компании с госучастием вне зависимости от доли уставного капитала в собственности государства. В третьем чтении эту инициативу поддержала Госдума

Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной думы (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Госдума в третьем чтении поддержала расширение полномочий Счетной палаты, сообщает думская пресс-служба.

Законопроект был внесен в Думу в марте ее председателем Вячеславом Володиным и его первым заместителем Александром Жуковым. Документ предполагал наделение СП правом проводить аудит «дочек» госкорпораций (например, «Ростеха» и Роскосмоса») и публично-правовых компаний (Российский экологический оператор). До этого Счетная плата могла проводить аудит только компаний с прямым госучастием и «дочек» госкомпаний.

Таким образом Счетная палата получает возможность оценивать эффективность использования бюджетных средств в организациях вне зависимости от размера доли госструктур.

«Это позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях», — заявил спикер Госдумы.