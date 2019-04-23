Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб.

Число обнаруженных при проверке бюджетной системы нарушений выросло на 43% в 2018 году. Однако их масштабы снижаются: сумма нарушений упала почти в 2,5 раза — до 772,7 млрд руб.

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Объем нарушений, которые Счетная палата обнаружила при проверке бюджетов всех уровней, в 2018 году составил 772,7 млрд руб., свидетельствует отчет ведомства, с которым ознакомился РБК.

Количество выявленных нарушений с каждым годом растет. Если в 2016 году Счетная палата нашла более 3,8 тыс. нарушений, то в 2017-м — 6,4 тыс., почти в полтора раза больше. В 2018 году количество выявленных нарушений выросло еще на 43% и превысило 9,2 тыс.

Впрочем, в 2018 году произошел перелом тенденции к росту суммы нарушений. Объем упал почти в 2,5 раза, до 772,7 млрд руб. В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.

Больше всего бюджетных нарушений традиционно связано с госзакупками. Сумма таких нарушений составила 294,6 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем по итогам 2017 года. О негативной тенденции сообщила ранее аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова. По ее словам, сумма нарушений в госзакупках выросла в пять раз за два года, а схемы становятся все изощреннее.

Сопоставимая сумма нарушений выявлена при формировании и исполнении бюджетов — 268,2 млрд руб. Остальные связаны с ведением бухгалтерского учета — 95 млрд руб., неэффективным использованием бюджетных средств — 70,7 млрд руб. и иными причинами — 44,2 млрд руб.