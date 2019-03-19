Госдума одобрила расширение полномочий Счетной палаты

Госдума поддержала идею о наделении аудиторов ведомства Алексея Кудрина правом проверять «дочки» госкорпораций. Законопроект принят в первом чтении

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении полномочий Счетной палаты, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект был внесен в Госдуму 7 марта ее спикером Вячеславом Володиным и его первым замом Александром Жуковым. Авторы законопроекта предлагают расширить полномочия аудиторов, распространив их надзор на деятельность дочерних структур госкорпораций («Роскосмоса», «Ростеха», Роснано» и т.д.), госкомпаний (например, «Автодора») и публично-правовых компаний (таких как Российский экологический оператор). Если законопроект будет принят, Счетная палата сможет проверять работу всех компаний, где государство владеет долей. Речь идет в том числе и о тех компаниях, где у госкорпораций нет контролирующей доли.

В профильном комитете Госдумы по контрою и регламенту законопроект поддержали. «Комитет поддерживает концепцию законопроекта, полагая, что вышеуказанные изменения в совокупности будут способствовать усилению государственного контроля за организациями с государственным участием, а также повышению эффективности использования средств, выделяемых из федерального бюджета, и иных федеральных ресурсов на всех стадиях их движения», — говорилось в заключении комитета.

В августе председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что его ведомство намерено запросить себе дополнительные полномочия с целью борьбы с коррупцией. «Я затрагивал в разговоре и в Государственной думе, и с президентом, что мы будем расширять компетенции [в этой сфере]», — говорил Кудрин.