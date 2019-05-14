Политика , 11:54
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Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России
Документ пришел на смену доктрине, утвержденной в 2012 году
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны. Соответствующий указ был подписан 13 мая и сегодня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ одновременно признает утратившей силу доктрину энергетической безопасности России, утвержденную в ноябре 2012 года.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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