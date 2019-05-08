МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд

Международный валютный фонд, призывающий к сокращению господдержки добычи ископаемого топлива, представил новые данные о том, сколько страны тратят на энергетические субсидии. Россия попала в тройку лидеров по этим тратам

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Субсидии государств на ископаемое топливо остаются на высоком уровне и за 2015 год глобально составили $4,7 трлн (или 6,3% мирового ВВП). Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), в котором представлены данные об энергетических субсидиях 191 страны.

Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд). Далее расположились Европейский Союз ($289 млрд) и Индия ($209 млрд).

В пересчете на душу населения лидерство у России ($3832 на душу населения), затем следуют Саудовская Аравия ($3709), ОАЭ ($2452), США ($2028) и Казахстан ($1 631), следует из отчета.

МВФ ожидает, что в дальнейшем высокий уровень энергетических субсидий сохранится. В 2017 году, по прогнозам фонда, этот показатель в глобальном масштабе вырастет до $5,2 трлн (или 6,5% ВВП).