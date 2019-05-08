МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,41 +0,18 EUR Бирж. 73,15 +0,09 Brent 70,11 -1,03% USD Нал. 65,74 64,34 EUR Нал. 73,69 71,82 USD ЦБ 65,22 -0,12 EUR ЦБ 73,08 -0,03 EUR/USD 1,1191 -0,0006 BTC/USD Бирж. 6 113,10 -0,90 IMOEX 2 565,10 -0,57% RTSI 1 237,86 -0,62% DJIA 25 965,09 -1,79% Nasdaq 7 963,76 -1,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Pfizer $48 (+17,3%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Pfizer $48 (+17,3%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 65,22 (-0,12) Quote, 07 мая, 12:19
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 73,08 (-0,03) Quote, 07 мая, 12:19
Вильнюс выразил протест Москве за критику лидера литовских партизан Политика, 05:26 МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд Экономика, 05:00 Один из восьми раненных при стрельбе в школе в Колорадо умер в больнице Общество, 04:28 Капитан «Ливерпуля» счел особенной победу над «Барселоной» Общество, 03:59 NYT усомнилась в способностях Трампа заключать сделки Политика, 03:51 Полиция задержала захватившего заложников в пригороде Тулузы Общество, 03:31 HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks Общество, 02:59 Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних Политика, 02:33 Тренер «Барселоны» назвал ужасным поражение от «Ливерпуля» Общество, 02:26 Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока Общество, 01:56 Двое учеников школы в Колорадо открыли стрельбу по одноклассникам Общество, 01:24 Бой боксера Усика против Такама перенесли из-за травмы украинца Общество, 01:16 В Крыму назвали жестом доброй воли освобождение украинских рыбаков Общество, 00:38 Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе Общество, 00:37
Экономика ,  
0 
МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд
Международный валютный фонд, призывающий к сокращению господдержки добычи ископаемого топлива, представил новые данные о том, сколько страны тратят на энергетические субсидии. Россия попала в тройку лидеров по этим тратам
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Субсидии государств на ископаемое топливо остаются на высоком уровне и за 2015 год глобально составили $4,7 трлн (или 6,3% мирового ВВП). Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), в котором представлены данные об энергетических субсидиях 191 страны.

Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд). Далее расположились Европейский Союз ($289 млрд) и Индия ($209 млрд).

Бизнес
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

В пересчете на душу населения лидерство у России ($3832 на душу населения), затем следуют Саудовская Аравия ($3709), ОАЭ ($2452), США ($2028) и Казахстан ($1 631), следует из отчета.

МВФ ожидает, что в дальнейшем высокий уровень энергетических субсидий сохранится. В 2017 году, по прогнозам фонда, этот показатель в глобальном масштабе вырастет до $5,2 трлн (или 6,5% ВВП).

Международный валютный фонд выступает за сокращение энергетических субсидий, считая, что их финансирование требует больших затрат от государства и может препятствовать усилиям правительства по сокращению бюджетного дефицита. Кроме того, считает МВФ, субсидии поощряют чрезмерное потребление энергии, ускоряя истощение природных ресурсов, а также уменьшают стимулы для инвестиций в другие формы более чистой энергетики.

Еще в 2009 году G20 призвала к поэтапной ликвидации субсидий на ископаемое топливо во всех странах и повторила этот призыв в 2012 году.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: МВФ, субсидии
Материалы по теме
Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей
Бизнес
Венесуэла введет рыночные цены и субсидии на топливо из-за контрабанды
Политика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter