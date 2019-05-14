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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ узнали о плане Пентагона отправить 120 тыс. военных на Ближний Восток
Обновленная военная стратегия Пентагона в отношении Ирана предусматривает отправку до 120 тыс. военных на Ближний Восток. Это, утверждает The New York Times, грозит военной конфронтацией и риском втягивания США в затяжной конфликт
Фото: Reuters

На совещании помощников президента США исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил план военного сдерживания Ирана, пишет The New York Times. В случае нападения Тегерана на американских военных или ускорения ядерной программы, Пентагон может отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военных.

Сторонниками этой стратегии были «ястребы» в администрации, во главе которых — советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, отмечает газета. План в то же время не предусматривает военного вторжения в Иран, которое может потребовать значительно большего количества солдат.

Неизвестно, осведомлен ли об этом плане Дональд Трамп. Президент США ранее неоднократно заявлял о намерениях вывести американских военнослужащих с Ближнего Востока и из Афганистана. Из-за этого NYT ставит под сомнение готовность хозяина Белого дома поддержать этот план.

Собеседники издания отметили, что этот план можно считать частью тактики запугивания Тегерана, которая должна предостеречь его от агрессии. Численность военного контингента в 120 тыс. по масштабу приближается к численности американских войск, осуществивших в 2003 году вторжение в Ирак. Развертывание этой группировки, пишет NYT, может «дать Тегерану больше целей для нанесения удара и, возможно, больше оснований». Это грозит риском втягивания США в затяжной конфликт.

Политика
Могерини предостерегла Помпео от военной эскалации в ситуации с Ираном

После обострения отношений с Ираном США уже начали переброску части сил в регион. В начале мая на Ближний Восток был отправлен авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики B-52. Наземная группировка была усилена дополнительными комплексами ПВО Patriot. В Иране заявили о готовности противостоять американским военным при необходимости. «Авианосец, на котором находится как минимум 40–50 самолетов и 6 тыс. военнослужащих, был для нас серьезной угрозой в прошлом, но теперь <...> угроза превратилась в возможность. <...> Если американцы сделают ход, мы ударим им в голову», — говорил командующий воздушно-космическими силами генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-али Хаджизаде.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Пентагон, Ближний Восток
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