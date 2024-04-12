Минобороны: в Часовом Яре уничтожена вышка с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ

Минобороны заявило об ударе по вышке с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ

Фото: Минобороны России

Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса десантников из Костромской области уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Часов Яр в ДНР, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В ведомстве рассказали, что низкочастотный ретранслятор для украинских дронов обнаружили на сотовой вышке в центре Часова Яра. Координаты передали на пункт управления, откуда расчету противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» приказали уничтожить вышку.

«Пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили ретранслятор ВСУ, который находился на расстоянии около 8 км», — сообщили в Минобороны.

Затем расчет сменил позицию и продолжил выполнять боевую задачу, уточнили в ведомстве.