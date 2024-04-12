 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об ударе по вышке с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ

Минобороны: в Часовом Яре уничтожена вышка с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса десантников из Костромской области уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Часов Яр в ДНР, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В ведомстве рассказали, что низкочастотный ретранслятор для украинских дронов обнаружили на сотовой вышке в центре Часова Яра. Координаты передали на пункт управления, откуда расчету противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» приказали уничтожить вышку.

В Курской области объявлена угроза атаки дрона
Политика
Фото:Ali Hashisho / Global Look Press

«Пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили ретранслятор ВСУ, который находился на расстоянии около 8 км», — сообщили в Минобороны.

Затем расчет сменил позицию и продолжил выполнять боевую задачу, уточнили в ведомстве.

FPV-дроны (от First Person View) позволяют вести съемку «от первого лица». Их оператор может получать на монитор или видеоочки кадры, которые снимает камера беспилотника, одновременно управляя им.

Минобороны заявило об ударе по вышке с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
Минобороны заявило об ударе по вышке с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Минобороны Часов Яр беспилотники ВСУ Украина
Материалы по теме
В Курской области объявлена угроза атаки дрона
Политика
В белгородской Кукуевке дрон-камикадзе атаковал «КАМАЗ»
Политика
В двух регионах России объявили угрозу атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
У американского теннисиста во Франции украли часы за €300 тыс. Спорт, 11:04
Премьер Киргизии исключил причастность к прекращению работы карт «Мир» Финансы, 11:03
В Уфе мужчина ранил ножом себя и полицейских Общество, 11:01
Над Белгородской областью сбили пять беспилотников Политика, 11:01
Глава инвесткомпании VanEck назвал источник притока средств в биткоин-ETF Крипто, 10:52
Российский голкипер стал одним из лидеров сезона НХЛ по числу «сухарей» Спорт, 10:49
Власти Москвы утвердили правила работы курьеров Бизнес, 10:46
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Китайский шок № 2: чем грозит Европе импорт из Азии — The Economist Pro, 10:45
Акции сети магазинов Henderson выросли на 5% после объявления дивидендов Инвестиции, 10:44
ФСБ задержала жителя Кубани за попытку передать секретные данные Украине Политика, 10:43
Кучеров стал вторым игроком в XXI веке со 140 очками за сезон в НХЛ Спорт, 10:33
Ушедшего из части военного в ДНР приговорили к восьми годам тюрьмы Политика, 10:32
Politico сообщило о корректировке планов Ирана ответить Израилю из-за США Политика, 10:28
Захарова ответила на идею главы МВД Эстонии признать РПЦ террористической Политика, 10:26