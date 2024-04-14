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Удар Ирана по Израилю ,  
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Иран заявил об ударе по изральской авиабазе гиперзвуковым оружием

Иран отчитался о ночном ударе по авиабазе в Израиле гиперзвуковыми ракетами
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Семь гиперзвуковых ракет Ирана ударили по израильской авиабазе, отчитался Тегеран. По данным Израиля, ущерб незначителен и не помешал функционированию базы

Не менее семи гиперзвуковых ракет Ирана ударили ночью по израильской авиабазе «Неватим», ни одну из них не удалось перехватить, сообщил иранский гостелеканал PressTV.

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Остатки ракетного ускорителя недалеко от города Арад в Израиле

Гиперзвуковые ракеты более технически совершенный вид оружия, чем баллистические ракеты, однако их периодически путают. Баллистические могут достигать гиперзвуковой скорости, но движутся по заданной траектории, тогда как гиперзвуковые наращивают скорость от 5 Мах (пять скоростей звука) и обладают при этом высокой маневренностью. Это делает гиперзвуковые ракеты особенно трудными для перехвата.

Иран показал собственную гиперзвуковую ракету «Фаттах» прошлым летом. По данным Тегерана, она способна поражать цели на удалении 1,4 тыс. км и двигаться со скоростью до 15 Мах (5,1 км в секунду). Ее дальность полета позволяет ракете достичь территории Израиля.

О наличии гиперзвуковых ракет заявляли Россия и Китай, западные страны продолжают разработки в этой области.

Авиабаза «Неватим» получила незначительные повреждения, она продолжает функционировать, в том числе — обслуживать взлет и посадку истребителей F-35, заявили в израильской армии.

Обстрел территории Израиля начался в ночь на 14 апреля. По израильским данным, Тегеран выпустил 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Запуски дронов и ракет также осуществлялись иранскими прокси-силами в Ливане, Йемене и Ираке. Как подчеркнули военные Израиля, ни один из БПЛА противника не достиг территории страны, большую часть ракет также ужалось уничтожить еще до подлета, но некоторые из них все же пересекли границу Израиля.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Иран гиперзвуковая ракета
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