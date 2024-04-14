 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посольство сообщило, что на захваченном Ираном судне был россиянин

Посольство России выясняет детали захвата Ираном судна с россиянином
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Посольства России выясняет детали нахождения россиянина на борту судна Aries, захваченного Ираном у Ормузского пролива. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т.С.Колчанова на борту морского судна «Aries» в целях оказания необходимого консульского содействия». — сказано в нем.

Дипломаты также поддерживают связь с родными российского моряка.

Агентство IRNA 13 апреля сообщило, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил связанный с Израилем контейнеровоз MCS Aries в Персидском заливе. По информации агентства, судно шло под португальским флагом и связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

О том, что на борту захваченного судна находятся в том числе моряки из Приморского края, пишут телеграм-каналы Mash и Shot.

Материал дополняется

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Посольство сообщило, что на захваченном Ираном судне был россиянин Политика, 11:49
Матч РПЛ в Оренбурге пройдет без использования VAR из-за паводка Спорт, 11:43
Как детские травмы влияют на ощущение одиночества во взрослой жизни Pro, 11:39
В Крыму заявили о планах вернуть на полуостров воду из Днепра Политика, 11:32
Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16 Политика, 11:26
UFC анонсировал бой Ислама Махачева Спорт, 11:26
Гарантия доходности и оплата криптовалютой: как купить жилье в Черногории Pro, 11:22
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Не менее 30 человек пострадали в результате ударов Ирана по Израилю Политика, 11:12
Иран после ударов по Израилю направил предупреждение США Политика, 11:03
Зачем Олаф Шольц перед поездкой в Китай завел аккаунт в TikTok Политика, 11:01
Иран объявил о завершении операции «Правдивое обещание» Политика, 10:36
«Привидение с мотором»: какое оружие придумывает создатель Oculus Rift Pro, 10:27
Удар Ирана по Израилю. Главное Политика, 10:19
Российские виноделы на фоне нового акциза повысят цены на вино Бизнес, 10:00