Посольство сообщило, что на захваченном Ираном судне был россиянин

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Посольства России выясняет детали нахождения россиянина на борту судна Aries, захваченного Ираном у Ормузского пролива. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т.С.Колчанова на борту морского судна «Aries» в целях оказания необходимого консульского содействия». — сказано в нем.

Дипломаты также поддерживают связь с родными российского моряка.

Агентство IRNA 13 апреля сообщило, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил связанный с Израилем контейнеровоз MCS Aries в Персидском заливе. По информации агентства, судно шло под португальским флагом и связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

О том, что на борту захваченного судна находятся в том числе моряки из Приморского края, пишут телеграм-каналы Mash и Shot.

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