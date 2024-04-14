Появилось видео бегущих в бомбоубежище во время атаки Ирана израильтян

Как израильтяне бежали в бомбоубежища во время иранской атаки. Видео

Video

В Израиле несколько раз за ночь звучали сирены после запуска Ираном сотен беспилотников и ракет в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске. Оповещения работали на севере и юге страны, в пустыне Негев, Иерусалиме, районе Шомрон и над Мертвым морем.

Израиль закрывал воздушное пространство, несколько часов не работал аэропорт Бен-Гурион. По данным израильских экстренных служб, пострадали более 30 человек, получившие легкие травмы по пути в убежище.