Последствия атаки Ирана на Израиль. Видео

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Израиль сбил иранские ракеты и дроны, которые были запущены по его территории. Израильские силы утверждают, что сбили 99% иранских объектов и они не пересекли границу государства, их перехватили с помощью самолетов и противоракетных комплексов «Хец».

Однако несколько прилетов по израильской территории все же имели место, в том числе повреждения получила база «Неватим» на юге страны.

По данным израильской армии, всего Тегеран запустил более 170 дронов, 120 баллистических ракет и 30 крылатых ракет.