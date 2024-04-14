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Удар Ирана по Израилю ,  
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Последствия атаки Ирана на Израиль. Видео

Появились кадры последствий атаки Ирана на Израиль
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Удар Ирана по Израилю

Последствия атаки Ирана на Израиль. Видео
Video

Израиль сбил иранские ракеты и дроны, которые были запущены по его территории. Израильские силы утверждают, что сбили 99% иранских объектов и они не пересекли границу государства, их перехватили с помощью самолетов и противоракетных комплексов «Хец».

Однако несколько прилетов по израильской территории все же имели место, в том числе повреждения получила база «Неватим» на юге страны.

По данным израильской армии, всего Тегеран запустил более 170 дронов, 120 баллистических ракет и 30 крылатых ракет.

Удар Ирана по Израилю. Главное
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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю
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Теги
Израиль Иран дроны ракеты видео
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