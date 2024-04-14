«Аэрофлот» перенес семь рейсов в Египет и ОАЭ на более позднее время

«Аэрофлот» перенес несколько рейсов в Египет и ОАЭ

Решение коснулось семи рейсов из Москвы и Петербурга в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Дубай и Абу-Даби. Росавиация ранее сообщила о приостановке рейсов в Израиль, Ирак и Иорданию

«Аэрофлот» перенес вылет нескольких рейсов в Египет и Объединенные Арабские Эмираты на более позднее время, решение принято для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы перевозчика.

Мера коснулась следующих рейсов, запланированных на 14 апреля:

SU424 Москва — Хургада — перенесли до 9:00;

SU732 Санкт-Петербург — Хургада — до 10:00;

SU524 Москва — Дубай — до 11:00 14.04.2024;

SU520 Москва — Дубай — до 11:00;

SU422 Москва — Хургада — до 10:30;

SU426 Москва — Шарм-Эль-Шейх — до 10:30;

SU530 Москва — Абу-Даби — до 11:15.

В компании уточнили, что обратные рейсы также задержатся, и призвали следить за обновлениями на онлайн-табло.

Поздно вечером 13 апреля Иран начал воздушную атаку на Израиль, к которой присоединились союзники Тегерана — хуситы и ливанская «Хезболла». В сторону Израиля выпустили сотни дронов и ракет. Тегеран заявил, что таким образом отвечает на авиаудар по Дамаску 1 апреля, при котором погибли высокопоставленные офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции.

В связи с этим Израиль, Иордания и Ирак временно закрыли свои воздушные пространства. Росавиация сообщила, что на время действия ограничений полеты российских аваикомпаний в эти страны, а также через их территорию, приостановлены.

Вскоре после этого «Аэрофлот» перенаправил рейс, следовавший из Москвы в Тегеран, в Махачкалу, и отменил еще один рейс Тегеран — Москва.