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Удар Ирана по Израилю ,  
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Нетаньяху заявил об отражении атаки Ирана на Израиль

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении атаки Ирана на Израиль
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с первым публичным заявлением после удара Ирана по стране, пишет The Times of Israel.

Нетаньяху написал в соцсети X: «Мы перехватили. Мы блокировали. Вместе мы победим».

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что 99% из примерно 300 снарядов, выпущенных Ираном по стране за ночь, были перехвачены силами ПВО. По его словам, Иран запустил 170 дронов и 30 крылатых ракет, они не достигли воздушного пространства страны и были сбиты силами Израиля и союзников.

Кроме того, Иран выпустил по Израилю 120 баллистических ракет. Некоторым ракетам удалось обойти оборону, в результате была атакована авиабаза Неватим на юге страны. Хагари уточнил, что инфраструктуре базы был нанесен небольшой ущерб.

Он также сообщил, что из Ирака и Йемена было запущено несколько дронов и ракет, но они не вошли в воздушное пространство Израиля.

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