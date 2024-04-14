Страны Персидского залива призвали Иран и Израиль к сдержанности

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива предостерег от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии призвали «уберечь регион от опасностей войны»

Страны — члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в связи с воздушной атакой Ирана на Израиль призвали к «максимальной сдержанности» на Ближнем востоке, чтобы не допустить эскалацию, которая «угрожает стабильности региона и безопасности его населения». Об этом заявил генеральный секретарь Совета Мухаммед аль-Будайви, передает Al Arabiya.

Аль-Будайви заявил, что стороны должны рассматривать дипломатию «как эффективный способ разрешения споров и обеспечения безопасности и стабильности региона». Он призвал международное сообщество «и все заинтересованные стороны» помочь с поддержанием мира в регионе.

В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

МИД Саудовской Аравии в своем X (бывшая Twitter) выпустил отдельное заявление, где говорится, что королевство обеспокоено эскалацией и ее последствиями, а также призывает «уберечь регион и [живущие там] народы от опасностей войны».

Иран атаковал Израиль в ответ на удар по Дамаску, при котором погибли офицеры Корпуса стражей исламской революции. Поздно вечером 13 апреля Тегеран и союзники запустили в сторону израильской территории сотни дронов и ракет. Часть из них удалось сбить, в том числе при помощи США, но КСИР заявила, что поразила несколько военных целей.

В Израиле сообщили, что несколько баллистических ракет были перехвачены в Иерусалиме, над мечетью Аль-Акса на Храмовой горе. Это третья по значимости мусульманская святыня. В правительстве сообщили, что Израиль оставляет за собой право на «беспрецедентный по силе удар». Действия Тегерана осудили власти ряда стран Запада, в частности, Канады, Франции, Германии, Великобритании.