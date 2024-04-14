В Израиле заявили о перехвате иранских ракет над мечетью Аль-Акса

Иран атакует «святые места ислама» в Иерусалиме, заявил представитель Нетаньяху, указав, что ПВО перехватила ракеты над мечетью Аль-Акса — третьей по значимости мусульманской святыней

Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила иранские баллистические ракеты над мусульманской мечетью Аль-Акса в Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом в X (бывшая Twitter) сообщил представитель премьера Израиля Офир Гендельман.

По его словам, Иран запустил снаряды «по святым местам ислама» в городе. О ракетах над Храмовой горой также пишет корреспондент Times of Israel Эмануэль Фабиан.

«ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», — написал Гендельман в другом посте на арабском языке (Аль-Акса считается третьей по значимости после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине).

CNN ранее сообщал о перехвате нескольких дронов над Иерусалимом.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, страна была готова к атаке Ирана, военным удалось перехватить 99% запущенных Тегераном ракет и дронов, передает Ynet. В то же время иранский Корпус стражей исламской революции заявил о поражении нескольких военных объектов Израиля. Там также предостерегли США от поддержки израильской стороны. Воздушную атаку на Израиль в Тегеране называют ответом на удар по Дамаску, при котором погибли иранские генералы.

Министр культуры и спорта Израиля Ники Зохар заявил, что в связи с действиями Ирана его страна имеет право на «беспрецедентный по силе удар», передает Times of Israel. Действия Тегерана осудили в ЕС, Франции и Британии.