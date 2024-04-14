Гутерриш словами «мир не может позволить себе еще одну войну» осудил атаку Ирана

Генсек ООН заявил, что мир не может «позволить себе еще одну войну»

Генсек ООН назвал атаку Ирана на Израиль «серьезной эскалацией» и призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий. По его словам, «ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решительно осуждает «серьезную эскалацию», вызванную атакой Ирана на Израиль. Он также призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий и «максимальной сдержанности».

«Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну», — написал Гутерриш в соцсети X (ранее — Twitter).

В ночь на 14 апреля Иран запустил беспилотники и баллистические ракеты в сторону Израиля. Одним из поводов стал израильский авиаудар по Дамаску 1 апреля, в результате которого погибли несколько военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране утверждали, что атака пришлась на иранское консульство в Сирии, в еврейском государстве настаивают на отсутствии у здания дипломатического статуса.

Портал Ynet сообщил, что Израилю удалось сбить 99% запущенных беспилотников и ракет. В КСИР назвали атаку успешной и заявили об уничтожении израильских военных объектов. Как уточнили IRNA и Tasnim, речь идет в том числе об аэропорте Рамон, расположенном в пустыне Негев.

США, Великобритания, Франция, Германия и Евросоюз осудили атаку Ирана по Израилю.