Mehr раскрыло, каким оружием Иран ударил по Израилю

Иран запусти в сторону Израиля дроны Shahed-136, передает Mehr News, проанализировав изображения и новости. По данным агентства, выпущены «десятки» подобных беспилотников

Иран атаковал израильскую сторону дронами-камикадзе Shahed-136, сообщает Mehr News,ссылаясь на опубликованные изображения и сообщения.

По данным агентства, иранские силы выпустили «десятки дронов-камикадзе Shahid-136 по важным целям на оккупированных территориях». Некоторые источники заявляли о «сотнях» запущенных беспилотников. Mehr News подчеркивает, что Shahed-136 больше дронов-камикадзе Shahed-131.

Агентство также описывает ракеты, которые есть на вооружении у иранских сил, однако информации, подтверждающей, что они задействованы в ударе, нет.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке со стороны Ирана. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о запуске десятков беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске.

ЦАХАЛ засекла более 100 беспилотников, по данным Chanel 12, их начали перехватывать. Военные полагают, что они достигнут страны в течение нескольких часов, а ракеты долетят раньше. CNN и ABC передавали, что американские системы ПВО на Ближнем Востоке перехватили несколько беспилотников Ирана, направлявшихся в сторону Израиля.

Взрыв прозвучал в том числе в Иерусалиме. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана и ответит на эту атаку.

Дроны также запустили со стороны Ливана. ЦАХАЛ заявила, что нанесла ответные удары по объектам группировки «Хезболла», действующей в Ливане