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Удар Ирана по Израилю ,  
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В Иерусалиме и нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены тревоги звучат на севере и юге Израиля, а также в Иерусалиме
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Ранее тревогу объявили в кибуце Снир на севере страны. Вечером 13 апреля Тель-Авив атаковал Иран и «Хезболла», а также хуситы. В США сообщили, что по Израилю запустили порядка 500 ракет и дронов

Сирены воздушной тревоги запустили на юге и севере Израиля, Иерусалиме, в районе Шомрон и Иерусалиме, а также над Мертвым морем, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале. Часом ранее сирены прозвучали в кибуце (поселении) Снир в северной части Израиля.

Через несколько минут после запуска сирен The Times of Israel и AFP сообщили о взрывах в Иерусалиме.

В Иране пригрозили странам, которые откроют небо для атак Израиля
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Иран атаковал Израиль поздно вечером 13 апреля. Тегеран запустил сотни беспилотников и ракеты. Позднее удары нанесла ливанская группировка «Хезболла». ЦАХАЛ засекла более 100 беспилотников. По информации ABC News, по Израилю выпустят до 400-500 дронов и ракет. Большую часть направят с территории Ирана, оставшиеся — из Ливана, Ирака, Йемена и Сирии.

Иран назвал атаку «ответом на агрессию» Израиля в отношении консульства в Дамаске 1 апреля, в результате которой погибли иранские генералы. Тель-Авив пообещал ответить на действия Тегерана. Атаку осудили Евросоюз, Франция и Британия.

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София Шошина София Шошина
Израиль Воздушная тревога
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