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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля

Axios: Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Дронам понадобится несколько часов, чтобы долететь до израильской территории. В ЦАХАЛ заявили, что отслеживают беспилотники и готовы к их перехвату

Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля, написал в своем X (бывшая Twitter) журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильских и американских чиновников. Об этом также сообщает радио KAN.

Как отмечает Times of Israel, дронам потребуется несколько часов, чтобы преодолеть расстояние до Израиля.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил запуск беспилотников. ВВС Израиля отслеживают дроны и готовятся к их перехвату. На этом фоне Хагари предупредил о сбоях в работе GPS.

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Ранее военные заявили, что системы обороны и нападения ВВС приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе.

По данным 12 канала, ночью на три часа будет закрыт аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Премьер Биньямин Нетаньяху, выступая с обращением к гражданам, заявил, что Израиль готов к атаке Ирана и ответит на нее. В стране ограничили массовые собрания, также  власти решение о временной приостановке работы образовательных учреждений по всей стране.

Угроза атаки Ирана обсуждается после удара ЦАХАЛ по Дамаску, в результате которого погибли два иранских генерала и еще пять офицеров. Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал Израилю возмездие.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран Израиль беспилотники
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