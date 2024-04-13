Дронам понадобится несколько часов, чтобы долететь до израильской территории. В ЦАХАЛ заявили, что отслеживают беспилотники и готовы к их перехвату

Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля, написал в своем X (бывшая Twitter) журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильских и американских чиновников. Об этом также сообщает радио KAN.

Как отмечает Times of Israel, дронам потребуется несколько часов, чтобы преодолеть расстояние до Израиля.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил запуск беспилотников. ВВС Израиля отслеживают дроны и готовятся к их перехвату. На этом фоне Хагари предупредил о сбоях в работе GPS.

Ранее военные заявили, что системы обороны и нападения ВВС приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе.

По данным 12 канала, ночью на три часа будет закрыт аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Премьер Биньямин Нетаньяху, выступая с обращением к гражданам, заявил, что Израиль готов к атаке Ирана и ответит на нее. В стране ограничили массовые собрания, также власти решение о временной приостановке работы образовательных учреждений по всей стране.

Угроза атаки Ирана обсуждается после удара ЦАХАЛ по Дамаску, в результате которого погибли два иранских генерала и еще пять офицеров. Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал Израилю возмездие.