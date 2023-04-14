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Военная операция на Украине ,  
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Путин подписал закон об упрощении признания военных погибшими

Путин подписал закон об упрощении признания военных погибшими и пропавшими без вести
Согласно поправкам в закон, для признания военнослужащего погибшим теперь будет достаточно наличия свидетелей его смерти
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон, которым упрощается процедура признания военнослужащих погибшими или пропавшими без вести в ходе военной операции на Украине. Документ опубликован на портале правовой информации.

Для признания военнослужащего погибшим теперь будет достаточно наличия свидетелей его смерти. Кроме того, в случае, когда сведения о месте положения военнослужащего отсутствуют, а командиры и коллеги не могут подтвердить его гибель, пропавшим без вести он признается через полгода. Раньше на это отводился год.

Как пояснял соавтор поправок, депутат Госдумы
Павел Крашенинников, изменения в законодательство помогут семьям в оперативном оформлении документов, необходимых для получения социальных и страховых выплат, для оказания им мер соцподержки и сохранности имущества военных, а также возможности его наследования.

Он уточнял, что данные изменения коснутся не только военных, но и сотрудников правоохранительных органов.

В марте 2022 года Путин присвоил статус ветеранов участникам военной операции на Украине. Летом его распространили на добровольцев. Последние внесенными в ноябре изменениями в закон были приравнены к военнослужащим.

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