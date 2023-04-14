Шойгу поручил уведомить военных атташе о задачах внезапной проверки флота

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил уведомить иностранных военных атташе о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Заместителю министра обороны Российской Федерации Фомину Александру Васильевичу организовать доведение до военных атташе информации о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота», — сказал Шойгу на совещании с военным руководством.

14 апреля Шойгу объявил, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. Флот приводится в высшую степень боеготовности. Военнослужащие отработают ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника. Также участвовать в учениях будет и дальняя авиация.

«Основной целью этой проверки определено наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений», — заявил Шойгу.

Проверкой руководит главком ВМФ Николай Евменов. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пояснил, что внезапная проверка будет проводиться в три этапа. На первом флот приведут в полную боевую готовность, проверив дежурные силы противовоздушной обороны. На втором этапе силы постоянной готовности должны быть направлены в районы боевой подготовки, а на третьем — отработать учебно-боевые задачи.

Герасимов также поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок.

В числе прочего военные должны отработать действия по «недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана — южную часть Охотского моря — и отражению его высадки на Южные Курильские острова и остров Сахалин».