Посол Антонов предложил сократить число американских журналистов в России

Дипломат заявил, что репортеров из США в Москве «гораздо больше», чем российских в Соединенных Штатах, и призвал «проявить взаимность», сократив число американских журналистов в России

Анатолий Антонов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Российский посол в США Анатолий Антонов предложил ограничить присутствие американских журналистов в России с тем, чтобы уравнять их число с количеством российских в Соединенных Штатах.

Выступая в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале», дипломат заявил, что репортеров из США в Москве «гораздо больше», чем российских в Соединенных Штатах (о каком количестве в обоих случаях идет речь, он не уточнил). Антонов считает, что пришла пора «проявить взаимность и сократить количество американских журналистов, которые работают в Москве, России в целом, до того количества, которое работает в Вашингтоне и Нью-Йорке» (цитата по «РИА Новости»).

Антонов также отметил «недоброжелательное отношение» к тем журналистам, которые собираются сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в США. По словам дипломата, Вашингтон предупредил, что министра ждкт хлодный прием на мероприятиях ООН в Нью-Йорке.

После начала военных действий на Украине и принятия закона об уголовной ответственности за фейки о российской армии в марте 2022 года в стране заблокировали сотни СМИ, как российских, так и зарубежных, многим журналистам пришлось уехать из России. В том же месяце в Соединенных Штатах прекратил работу американский филиал телеканала RT.

После ареста в России репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого власти обвиняют в шпионаже, Госдепартамент США и Белый дом призвали своих граждан, в тоим числе журналистов, немедленно покинуть Россию. «Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пора уезжать, если вы там», — сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Сотрудники ФСБ задержали журналиста WSJ 30 марта в Екатеринбурге. По утверждению спецслужбы, Гершкович по заданию Соединенных Штатов собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы арестовал его до конца мая. Газета отвергла все обвинения против Гершковича, заявив, что он не имеет отношения к шпионской деятельности. Освободить репортера призвали сотни журналистов, а также президент США Джо Байден.

В апреле госсекретарь Энтони Блинкен признал Гершковича «незаконно удерживаемым» в России, отметив, что журналистика не является преступлением. Это дает властям США дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения. В российском МИДе заявили, что для ведомства не имеет значение изменение статуса Гершковича.