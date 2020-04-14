Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Как отметил министр энергетики Саудовской Аравии, между Россией и королевством возникли разногласия, что привело к развалу сделки ОПЕК+ в марте, но никакого развода, по его словам, не планируется

Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Между Россией и Саудовской Аравией не произошел развод после непродления сделки ОПЕК+ в марте. Об этом Bloomberg TV заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

Он прокомментировал новое соглашение, в рамках которого страны ОПЕК (Саудовская Аравия — крупнейший участник картеля), Россия и другие государства суммарно сократят добычу на 9,7 млн барр. c 1 мая 2020 года.

Министр предположил, что после этого ситуация на рынке стабилизируется в течение нескольких месяцев. Он также заверил, что Саудовская Аравия, страны ОПЕК и не участвующие в сделке государства готовы сделать все необходимое для этого.

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.