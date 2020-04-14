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Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Как отметил министр энергетики Саудовской Аравии, между Россией и королевством возникли разногласия, что привело к развалу сделки ОПЕК+ в марте, но никакого развода, по его словам, не планируется
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Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Между Россией и Саудовской Аравией не произошел развод после непродления сделки ОПЕК+ в марте. Об этом Bloomberg TV заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

Он прокомментировал новое соглашение, в рамках которого страны ОПЕК (Саудовская Аравия — крупнейший участник картеля), Россия и другие государства суммарно сократят добычу на 9,7 млн барр. c 1 мая 2020 года.

Министр предположил, что после этого ситуация на рынке стабилизируется в течение нескольких месяцев. Он также заверил, что Саудовская Аравия, страны ОПЕК и не участвующие в сделке государства готовы сделать все необходимое для этого.

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Бизнес

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.

«Я бы не назвал это неприятным разводом. Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят их за пределы своего внутреннего круга. <...>. Их разрешение делает семьи сильнее. Извините, если разочарую, но у нас не планируется никакого развода», — пояснил принц.

Война иными средствами: к чему приведет новая сделка ОПЕК+
Мнение

Новая сделка, как и предыдущая (действовала с конца 2017 года до 1 апреля 2020-го), получила название ОПЕК+. С мая по июль нынешнего года стороны сократят добычу на 9,7 млн барр. в сутки, а затем постепенно будут наращивать ее: во втором полугодии 2020 года сокращение составит 7,7 млн барр., а с начала 2021 года по 30 апреля — 5,8 млн барр. Сделка также предусматривает, что ее условия могут пересмотреть в декабре 2021 года.

Также Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ решили дополнительно сократить добычу 2 млн барр. в сутки, а страны G20 снизят объемы добываемой нефти на 3,7 млн барр. Таким образом, общее сокращение составит минимум 15,4 млн барр. в сутки.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Саудовская Аравия, ОПЕК+, нефть, Россия
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