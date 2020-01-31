СБУ запретила въезд на Украину Валерию Сюткину из-за его слов о Крыме

Певец Валерий Сюткин (Фото: Стукалин Евгений / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Как пояснила пресс-служба СБУ, запрет был введен в связи с высказываниями Сюткина относительно «целесообразности аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ».

Как сообщил сам Сюткин RT, он и не собирался посещать Украину. «Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею... Запретили — и всего им доброго», — прокомментировал ситуацию певец.

После присоединения Крыма к России в 2014 году киевские власти начали запрещать въезд на Украину российским звездам, политикам, общественникам, журналистам из-за их высказываний по поводу полуострова или из-за того, что они въезжали в Крым из России.

В июле 2019 года СБУ запретила въезжать на Украину телеведущей Дане Борисовой. Запрет действует в течение трех лет. Такие меры были продиктованы «интересами нацбезопасности страны».