Небензя рассказал о переходе от «дипломатии мифов» к «дипломатии абсурда»

США для обоснования своей политики используют «дипломатию мифов», которая грозит перерасти в «дипломатию абсурда», заявил постпред России при ООН. Обвинения в адрес США он высказал после провала российской резолюции в Совбезе

Василий Небензя (Фото: Li Muzi / Zuma / Global Look Press)

США и их союзники используют в своей внешней политике мифы и ложные суждения, обосновывая ими свои действия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Трансляция его выступления велась на сайте организации.

Свое заявление Небензя сделал по итогам голосования Совета Безопасности ООН, на котором не была принята российская резолюция об осуждении ударов США, Британии и Франции по Сирии. Россию во время голосования поддержали лишь Китай и Боливия.

«Никто не должен диктовать, как трактуется международное право, как понимать устав ООН, как пользоваться собственной совестью. И мы никогда не постесняемся голосовать так, как нам диктует международное право, устав ООН, совесть и правда», — заявил он.

Итоги голосования показали, что США и их союзники «продолжают погружать мировую политику в дипломатию в атмосферу мифов», подчеркнул Небензя. «Это какая-то дипломатия мифов, лицемерия, обмана и подмены понятий. Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда», — предупредил российский постпред.

В числе таких мифов Небензя назвал легенду о «постоянно ветирующей резолюции Совбеза России». «Вы постоянно провоцируете нас на вето, чтобы представит себя в выгодном свете... СБ в параличе от вас, вашего обмана», — заявил дипломат. Небензя напомнил и о том, что удары по Сирии были нанесены до получения официальных результатов расследования сообщений о химической атаке в Сирии. «Почему вы не дождались результатов расследования, к которому так призывали?», обратился Небензя к представителям США, Франции и Великобритании.

«Сегодня печальный день для мира, для ООН, Устава, который был грубо попран для Совета Безопасности, который ушел от своих обязанностей. Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже, чем этот​», — резюмировал итоги экстренного собрания Совбеза Небензя.

Россия была инициатором созыва экстренного собрания Совбеза ООН после ракетных ударов, нанесенных по Сирии в ночь на 14 апреля. На обсуждение членов Совбеза была вынесена резолюция об осуждении ударов, однако из 15 членов ее поддержали только трое.

Удары по Сирии последовали вслед за обвинениями в адрес Дамаска об использовании химоружия в Восточной Гуте 7 апреля. Удары, как заявили представители трехсторонней коалиции, были нанесены по складам и лабораториям, задействованным в программе по производству химического оружия. Всего по целям было запущено более 100 крылатых ракет. Власти Сирии и Минобороны России сообщили, значительную часть из них удалось сбить. В то же время Вашингтон утверждает, что Дамаску не удалось оказать организованное сопротивление и сбить хотя бы одну ракету.