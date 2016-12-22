СМИ узнали о конфликтах Трампа с главой Пентагона при подготовке ударов

Организация ракетного удара по объектам в Сирии оказалась более сложной и трудоемкой, чем представлял себе президент США Дональд Трамп, пишет Thе Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
«Трамп провел неделю, сшивая коалицию с Великобританией и Францией для начала ударов. Он также столкнулся с сопротивлением со стороны министра обороны Джеймса Мэттиса, который хотел более ограниченных действий, чтобы не рисковать более широкой конфронтацией с российскими силами», — передает издание слова неназванных официальных лиц.
Собеседники газеты рассказали, что Белый дом был поглощен сирийскими вопросами 20 часов в сутки. По их словам, Трамп издевался над задержками и оказывал давление на главу Пентагона, требуя более широкого военного ответа, который удержал бы сирийского президента Башара Асада от дальнейших химических атак.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Трамп настаивает на более агрессивных ударах США по Сирии. В частности, по словам источников, Трамп попросил военных рассмотреть такие варианты, чтобы при атаке наказание получили главные союзники Сирии — Россия и Иран.
Как объясняли источники в Белом доме, Трамп был «обеспокоен ужасными фотографиями задыхающихся детей», он также был недоволен позицией российского президента Владимира Путина, поддерживающего Башара Асада. Кроме того, Трампа возмутило то, что сирийский лидер «не усвоил урок от первого удара», который был нанесен по авиабазе Шайрат сирийских правительственных сил в Хомсе 7 апреля 2017 года.