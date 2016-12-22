Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,97 61,31 EUR Нал. 78,52 75,64 USD Бирж. 62,05 +0,06 EUR Бирж. 76,55 +0,13 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8152,80 +171,60 MOEX 2175,16 -1,58% RTS 1104,51 -1,83% Brent 72,62 +0,58% DJIA 24360,14 -0,50% Nasdaq 7106,65 -0,47% FTSE 7264,56 +0,09%
СМИ узнали о конфликтах Трампа с главой Пентагона при подготовке ударов
Лента новостей
Скончался режиссер Милош Форман 10:04, Общество Власти Сирии опубликовали видео с Асадом под названием «Утро стойкости» 09:54, Политика СМИ узнали о конфликтах Трампа с главой Пентагона при подготовке ударов 09:52, Политика Сделки Ткачева и Хлопонина обеспечили рост доходов семей правительства 09:50, Экономика Шойгу доложил Путину об ударах западной коалиции по Сирии 09:38, Политика Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж 09:20, Фотогалерея  Анкара одобрила удары западной коалиции по Сирии 09:10, Политика Находящиеся в Дамаске депутаты Госдумы рассказали об ударе по Сирии 09:07, Политика Мэй заявила об отсутствии альтернативы военным ударам в Сирии 08:54, Политика Сирия встретила удар коалиции произведенными в СССР комплексами ПВО 08:53, Политика МИД Франции назвал удары Парижа по Сирии легитимными 08:38, Политика В Москве назвали количество выпущенных по Сирии ракет 08:10, Политика СМИ сообщили о пострадавших мирных жителях от удара коалиции США по Сирии 08:04, Политика В Дамаске рассказали о разрушенных лабораториях и сбитых ракетах 07:50, Политика СМИ узнали об эвакуации людей и техники Асада в Сирии до начала ударов 07:49, Политика SANA заявило о преувеличении масштаба атаки по Сирии 07:22, Политика Минобороны России прокомментировало удары США и их союзников по Сирии 07:17, Политика Правозащитники назвали цели ударов сил коалиции в Сирии 07:15, Политика США и их союзники задействовали в ударах по Сирии авиацию и флот 07:05, Политика В Пентагоне рассказали о деталях удара США по Сирии 06:45, Политика Захарова прокомментировала начало военной операции против Сирии 06:21, Политика Пентагон рассказал о контактах с Россией перед ударами по Сирии 06:04, Политика НАТО поддержало ракетные удары по Сирии 06:04, Политика Елисейские дворец опубликовал видео вылета ВВС для удара по Сирии 06:03, Политика МИД России отреагировал на удары США, Британии и Франции по Сирии 05:47, Политика Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Сирии 05:44, Политика Правозащитники сообщили об ударе США и их союзников по целям в Дамаске 05:27, Политика Очевидцы опубликовали видео нанесения ударов по Сирии 05:08, Политика
СМИ узнали о конфликтах Трампа с главой Пентагона при подготовке ударов
Война в Сирии, 09:52
0
СМИ узнали о конфликтах Трампа с главой Пентагона при подготовке ударов
Президент США Дональд Трамп издевался над задержками при подготовке ракетных ударов по Сирии и конфликтовал с министром обороны Джеймсом Мэттисом, который выступал за более осторожные действия, узнала газета WSJ
Джеймс Мэттис (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Организация ракетного удара по объектам в Сирии оказалась более сложной и трудоемкой, чем представлял себе президент США Дональд Трамп, пишет Thе Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

«Трамп провел неделю, сшивая коалицию с Великобританией и Францией для начала ударов. Он также столкнулся с сопротивлением со стороны министра обороны Джеймса Мэттиса, который хотел более ограниченных действий, чтобы не рисковать более широкой конфронтацией с российскими силами», — передает издание слова неназванных официальных лиц.

Собеседники газеты рассказали, что Белый дом был поглощен сирийскими вопросами 20 часов в сутки. По их словам, Трамп издевался над задержками и оказывал давление на главу Пентагона, требуя более широкого военного ответа, который удержал бы сирийского президента Башара Асада от дальнейших химических атак.

Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж Еще 2 фото
Фотогалерея

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Трамп настаивает на более агрессивных ударах США по Сирии. В частности, по словам источников, Трамп попросил военных рассмотреть такие варианты, чтобы при атаке наказание получили главные союзники Сирии — Россия и Иран.

Как объясняли источники в Белом доме, Трамп был «обеспокоен ужасными фотографиями задыхающихся детей», он также был недоволен позицией российского президента Владимира Путина, поддерживающего Башара Асада. Кроме того, Трампа возмутило то, что сирийский лидер «не усвоил урок от первого удара», который был нанесен по авиабазе Шайрат сирийских правительственных сил в Хомсе 7 апреля 2017 года.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Сирия , Дональд Трамп , ракетные удары
Главное
Скончался режиссер Милош Форман Общество
Материалы по теме
Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж Политика
Находящиеся в Дамаске депутаты Госдумы рассказали об ударе по Сирии Политика
Сирия встретила удар коалиции произведенными в СССР комплексами ПВО Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.