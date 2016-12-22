СМИ узнали о желании Трампа при ударе по Сирии наказать Россию

Президент США просит от военных варианты, чтобы при атаке на Сирию были наказаны Россия и Иран, сообщают источники Reuters. Глава Пентагона выступает против такого развития событий

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Президент США Дональд Трамп настаивает на более агрессивных ударах США по Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. В частности, по словам собеседников, Трамп попросил военных рассмотреть такие варианты, чтобы при атаке наказание получили главные союзники Сирии — Россия и Иран.

Как объясняют собеседники, кроме того, что Трамп «обеспокоен ужасными фотографиями задыхающихся детей», он также недоволен позицией российского президента Владимира Путина, поддерживающего Башара Асада, а также тем, что сирийский лидер не усвоил урок от первого удара (по авиабазе Шайрат сирийских правительственных сил в Хомсе 7 апреля 2017 года. — Примеч. РБК).

Что именно подразумевается под наказанием для России и Ирана, остается неясным, отмечает Reuters.

Против позиции Трампа выступает глава Пентагона Джеймс Мэттис. По словам источников Reuters, он и другие высокопоставленные представители военного ведомства предупредили Трампа, что чем мощнее атака, тем больше риск конфронтации с Россией. «В конце концов, он [Трамп] рассердился», — сказал Reuters источник, знакомый с дебатами по этому вопросу в Белом доме.

Кроме того, Трампа разозлило то, что Россия так и не признает, что правительство Асада несет ответственность за «химатаку», знают собеседники агентства.

В итоге, по данным Reuters, Трамп и его помощники смогли в общих чертах договориться о том, какую стратегию следует предпринять, было решено продолжить работу в отношении сроков, а также координации с союзниками, которые планируют участвовать в военном ответе.

«У президента есть дилемма. — сказал один из собеседников. — С одной стороны, не ударить жестко по Асаду было бы признаком слабости». С другой стороны, Трамп считает, что для того, чтобы иметь возможность успешно вести переговоры с Путиным, важно продемонстрировать готовность занять более жесткую позицию по Сирии, объясняет собеседник.

Ранее, как писала The New York Times, Мэттис предупредил Трампа, что удар по объектам правительственных войск Сирии может перерасти к широкому конфликту между странами Запада с одной стороны и Россией и Ираном с другой. Об этом как писало издание со ссылкой на свои источники, Мэттис заявил ​в ходе закрытого совещания у Трампа. Там же глава Пентагона призвал получить более достоверные факты того, что к предполагаемой химической атаке в городе Дума напрямую причастен президент Сирии Башар Асад.

В апреле прошлого года США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по авиабазе сирийских правительственных сил Шайрат в провинции Хомс. Ракетный удар был предпринят после сообщений о применении химического оружия в провинции Идлиб.