В Одессе убили украинского националиста Демьяна Ганула

Глава МВД Украины заявил, что по делу есть «конкретные зацепки». Ганула считают одним из организаторов столкновений в Одессе у Дома профсоюзов в мае 2014-го. Прошлой весной его заочно арестовали в России

Демьян Ганул (Фото: demian.ganul / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Одессе убили радикального активиста Демьяна Ганула, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула», — написал он в телеграм-канале.

Подробностей убийства Гончаренко не приводит.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в Одессу для расследования «резонансного убийства» выехала следственно-оперативная группа и криминалисты. «Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму не соответствует действительности», — написал он в телеграм-канале.

Демьян Ганул — одесский активист, лидер праворадикальной организации «Уличный фронт» и бывший участник «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и террористической и запрещена). В одесской ячейке «Правого сектора» он руководил «силовым блоком».

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинениям в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений (ч.1 ст. 243.4 Уголовного кодекса) и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения (ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса).

По данным пророссийских активистов на Украине, Ганул участвовал в организации столкновений сторонников «Евромайдана» и «Антимайдана» в Одессе 2 мая 2014 года у Дома профсоюзов. Тогда во время беспорядков, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек, по меньшей мере 200 получили ранения.

13 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении права на жизнь во время столкновений в Одессе. Иски подали 28 граждан, большинство из них потеряли своих родственников при столкновениях и пожаре, еще трое — это выжившие при пожаре.

ЕСПЧ счел, что, хотя «дезинформация и пропаганда со стороны России сыграли свою роль в трагических событиях», украинские власти виновны в бездействии, которое привело к жертвам. В частности, пожарные машины выехали на место трагедии с задержкой на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей из горящего Дома профсоюзов.

Следствие по делу о беспорядках не приложило достаточных усилий для надлежащего сбора всех доказательств, решил суд. Например, вместо того чтобы оцепить место трагедии, местные власти первым делом отправили туда коммунальные службы для уборки. Родственникам погибших и выжившим присудили компенсации.

В Кремле решение ЕСПЧ расценили как «проблеск здравого смысла», но запоздалый.