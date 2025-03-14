Politico узнало детали «Белой книги» об обороне ЕС для помощи Украине

ЕС подготовил проект «Белой книги», который предусматривает обновление оборонной политики, в том числе помощь Украине, пишет Politico. Его представят европейским лидерам на следующей неделе. Россия критикует военную помощь Киеву

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ЕС разработал проект «Белой книги», который предусматривает наращивание оборонной промышленности для сдерживания России и поддержки Украины, пишет европейская версия Politico со ссылкой на этот документ.

«Восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода», — говорится в проекте.

Согласно документу, ключевым элементом обновленной оборонной политики ЕС является поддержка производителей внутри блока и «компаний-единомышленников из третьих стран», совместные закупки вооружений, упрощение финансирования соответствующих проектов, а также сокращение дефицита средств противовоздушной обороны (ПВО) и другой техники.

«Россия представляет собой экзистенциальную угрозу Европейскому союзу», — отмечено в документе. Авторы подчеркивают, что необходимость сдерживания Москвы «сохранится даже после заключения справедливого и прочного мирного соглашения с Украиной».

На фоне приостановки военной помощи США ЕС «не может воспринимать» их гарантии безопасности «как должное и обязана существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО», отмечено в проекте. Североатлантический альянс там назван «краеугольным камнем коллективной обороны в Европе».

В документе перечислены ключевые направления для инвестиций, это, в частности, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты, беспилотники и средства радиоэлектронного противодействия, ИИ, защита критической инфраструктуры. Проект «Белой книги» содержит основные меры поддержки Украины, в том числе поставку 1,5 млн артиллерийских снарядов и систем ПВО, продолжение обучения украинских войск, размещение заказов республики в европейской оборонной промышленности, присоединение к схемам военного финансирования ЕС и расширение «коридоров военной мобильности блока» для охвата Украины.

По данным Politico, документ подготовили еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс и глава европейской дипломатии Кайя Каллас. Его планируется представить лидерам ЕС на следующей неделе, а до этого возможно внесение каких-либо изменений, отмечает издание.

Принятие «Белой книги» ЕС об обороне анонсировала в ноябре 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Согласование ожидалось в течение 100 дней ее работы, но так и не состоялось. Москва критикует любую помощь Запада Киеву, считая это затягиванием конфликта и исключая влияние на его исход.