В Великобритании задержали инициатора «молдавского ландромата»

Прокуратура Молдавии сообщила о задержании бизнесмена Вячеслава Платона в Великобритании и подготовке его экстрадиции. Москва называла его инициатором «московского ландромата»

В Великобритании 13 марта задержали бизнесмена Вячеслава Платона на основании соответствующего запроса Кишинева, сообщили в пресс-службе прокуратуры Молдавии.

«В настоящее время Прокуратура Республики Молдова находится в контакте с британскими властями для организации соответствующих процедур, чтобы представить указанного гражданина правоохранительным органам нашей страны», — говорится в сообщении.

«Молдавский ландромат» — это схема масштабного вывода денег из России через банки, связанные с одним из богатейших бизнесменов и бывшим главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Расследованием этого дела занимаются Москва и Кишинев.

Как уточнял источник РБК, схема отмывания средств заключалась в формировании ложной задолженности российских фирм перед контрагентами в Молдавии, их взыскании, поступлении на счета Moldindconbank S.A., связанного с Плахотнюком и Платоном, и отправке на счета в Швейцарии. В российском МВД считают Платона инициатором «ландромата». В молдавской генпрокуратуре также называли соучастниками преступной схемы лидера и депутата партии «Шор» Илана Шора и Дениса Уланова. По оценке МВД России, через «ландромат» прошло более 126 млрд руб.