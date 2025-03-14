 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Великобритании задержали инициатора «молдавского ландромата»

В Великобритании задержали инициатора «молдавского ландромата» Платона
Прокуратура Молдавии сообщила о задержании бизнесмена Вячеслава Платона в Великобритании и подготовке его экстрадиции. Москва называла его инициатором «московского ландромата»
Вячеслав Платон
Вячеслав Платон (Фото: VPlatonLife / Telegram)

В Великобритании 13 марта задержали бизнесмена Вячеслава Платона на основании соответствующего запроса Кишинева, сообщили в пресс-службе прокуратуры Молдавии.

«В настоящее время Прокуратура Республики Молдова находится в контакте с британскими властями для организации соответствующих процедур, чтобы представить указанного гражданина правоохранительным органам нашей страны», — говорится в сообщении.

Инициатора «молдавского ландромата» обвинили в выводе из России ₽48 млрд
Общество
Вячеслав Платон
В надзорном ведомстве пообещали предоставить подробности «в подходящее время».

«Молдавский ландромат» — это схема масштабного вывода денег из России через банки, связанные с одним из богатейших бизнесменов и бывшим главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Расследованием этого дела занимаются Москва и Кишинев.

Как уточнял источник РБК, схема отмывания средств заключалась в формировании ложной задолженности российских фирм перед контрагентами в Молдавии, их взыскании, поступлении на счета Moldindconbank S.A., связанного с Плахотнюком и Платоном, и отправке на счета в Швейцарии. В российском МВД считают Платона инициатором «ландромата». В молдавской генпрокуратуре также называли соучастниками преступной схемы лидера и депутата партии «Шор» Илана Шора и Дениса Уланова. По оценке МВД России, через «ландромат» прошло более 126 млрд руб.

Платон покинул Молдавию в 2021 году и планировал попросить политическое убежище в Великобритании, писал Jurnal. Кишинев и Москва объявляли его в международный розыск. В России предпринимателя заочно приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Молдавия ранее отказалась от его экстрадиции в Москву.

Читайте РБК в Telegram.

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта

Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле

Протестующие ворвались в Trump Tower

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Российские компании сокращают премирование сотрудников

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Молдавия Великобритания Ландромат прокуратура отмывание денег
Материалы по теме
Инициатора «молдавского ландромата» обвинили в выводе из России ₽48 млрд
Общество
МВД проверит Ананьева и мужа Жасмин на причастность к «ландромату»
Общество
Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 13 мар, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 13 мар, 18:19
FT узнала о «пределе терпения» ЕС из-за «призов для Кремля» от ВенгрииПолитика, 16:57
Трамп заявил о «хороших и продуктивных» переговорах с ПутинымПолитика, 16:57
Совфед одобрил закон о повторном получении бесплатных земельных участковНедвижимость, 16:54
Рютте подтвердил отказ от обсуждения членства Украины в НАТОПолитика, 16:52
Рютте доупустил завершение боевых действий на Украине в 2025 годуПолитика, 16:45
Трамп призвал Путина пощадить окруженных украинских солдатПолитика, 16:43
В России осудили четверых участников захвата Суджи на сроки до 16 летПолитика, 16:40
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Мосбиржа с 17 марта допустит паи БПИФа «Ликвидность» к утренним торгамИнвестиции, 16:39
Reuters узнал, чем G7 решила пригрозить России при отказе от перемирияПолитика, 16:34
Как правильно выбирать надежных партнеров в ИндииОтрасли, 16:27
Задача — популяризировать спорт: букмекеры обсудили пути развития отраслиОтрасли, 16:26
Дегтярев назвал неожиданностью снятие с него санкций ЕССпорт, 16:23
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против ЧичваркинаПолитика, 16:16
В Новой Москве произошла стрельба у детского садаОбщество, 16:15