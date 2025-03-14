Лукашенко заявил, что Белоруссия «всегда будет на стороне» России

Белоруссия проводит многовекторную политику, но если придется выбирать, то всегда будет на стороне России, заявил Лукашенко. Ранее Москва и Минск ратифицировали договор о гарантиях безопасности на случай «угрозы суверенитету»

Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Если Белоруссии придется выбирать, то она всегда будет на стороне России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе выступления в Совфеде. Трансляцию вел РБК.

«Если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России. По-другому не может быть. Беларусь Россию в одиночку никогда не оставит, так же как Россия никогда не оставить Беларусь», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Минск проводит многовекторную политику, в частности с Китаем, странами ШОС и ЕС, однако приоритетом «всегда будут открытые братские отношения» с Москвой.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за его желание остановить конфликт на Украине. «Если он искренен в том, что надо это остановить. Спасибо, мы за это. Но при этом мы должны твердо стоять на своих позициях», — сказал белорусский лидер.

Вместе с тем президент Белоруссии заявил, что у США пока нет никакого плана по остановке боевых действий.

Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После его возвращения в Белый дом США провели несколько раундов переговоров с Россией и Украиной. По итогам последней встречи в Джидде Киев выразил готовность к 30-дневному прекращению огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы, а Вашингтон продолжил военну помощь и обмен разведданными. Россия передала сигналы Трампу для дальнейших действий.

Накануне в Москве состоялись переговоры Лукашенко и президента России Владимира Путина. 4 марта белорусский лидер вслед за российским коллегой ратифицировал договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ зафиксировал обязанности сторон на случай «угрозы суверенитету, независимости и конституционному строю, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы».