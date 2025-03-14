Лукашенко заявил, что Белоруссия «всегда будет на стороне» России
Если Белоруссии придется выбирать, то она всегда будет на стороне России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе выступления в Совфеде. Трансляцию вел РБК.
«Если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России. По-другому не может быть. Беларусь Россию в одиночку никогда не оставит, так же как Россия никогда не оставить Беларусь», — сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что Минск проводит многовекторную политику, в частности с Китаем, странами ШОС и ЕС, однако приоритетом «всегда будут открытые братские отношения» с Москвой.
Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за его желание остановить конфликт на Украине. «Если он искренен в том, что надо это остановить. Спасибо, мы за это. Но при этом мы должны твердо стоять на своих позициях», — сказал белорусский лидер.
Вместе с тем президент Белоруссии заявил, что у США пока нет никакого плана по остановке боевых действий.
Накануне в Москве состоялись переговоры Лукашенко и президента России Владимира Путина. 4 марта белорусский лидер вслед за российским коллегой ратифицировал договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ зафиксировал обязанности сторон на случай «угрозы суверенитету, независимости и конституционному строю, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы».
Читайте РБК в Telegram.
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта
Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле
Протестующие ворвались в Trump Tower
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Российские компании сокращают премирование сотрудников
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов