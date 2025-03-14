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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко заявил, что Белоруссия «всегда будет на стороне» России

Сюжет
Военная операция на Украине
Белоруссия проводит многовекторную политику, но если придется выбирать, то всегда будет на стороне России, заявил Лукашенко. Ранее Москва и Минск ратифицировали договор о гарантиях безопасности на случай «угрозы суверенитету»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Если Белоруссии придется выбирать, то она всегда будет на стороне России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе выступления в Совфеде. Трансляцию вел РБК.

«Если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России. По-другому не может быть. Беларусь Россию в одиночку никогда не оставит, так же как Россия никогда не оставить Беларусь», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Минск проводит многовекторную политику, в частности с Китаем, странами ШОС и ЕС, однако приоритетом «всегда будут открытые братские отношения» с Москвой.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за его желание остановить конфликт на Украине. «Если он искренен в том, что надо это остановить. Спасибо, мы за это. Но при этом мы должны твердо стоять на своих позициях», — сказал белорусский лидер.

Вместе с тем президент Белоруссии заявил, что у США пока нет никакого плана по остановке боевых действий.

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Фото:Юлия Морозова / ТАСС
Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После его возвращения в Белый дом США провели несколько раундов переговоров с Россией и Украиной. По итогам последней встречи в Джидде Киев выразил готовность к 30-дневному прекращению огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы, а Вашингтон продолжил военну помощь и обмен разведданными. Россия передала сигналы Трампу для дальнейших действий.

Накануне в Москве состоялись переговоры Лукашенко и президента России Владимира Путина. 4 марта белорусский лидер вслед за российским коллегой ратифицировал договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.  Документ зафиксировал обязанности сторон на случай «угрозы суверенитету, независимости и конституционному строю, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы».

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Россия Украина Белоруссия США Дональд Трамп Александр Лукашенко Военная операция на Украине
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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