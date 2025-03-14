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Собянин заявил о четырех сбитых дронах, летевших на Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Новости Москвы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

В столичном аэропорту Внуково с 6:13 мск ограничили прием и вылет самолетов. Также ограничения с 5:25 мск ввели в аэропорту Калуги. Мера действовала до 7:27 мск. За это время на запасные аэродромы ушли семь самолетов, следовавших во Внуково.

В ночь на 11 марта столичный регион подвергся одной из крупнейших атак дронов, в результате которой в области погибли три человека, 20 пострадали.

Материал дополняется.

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Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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