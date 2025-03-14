Семь летевших во Внуково бортов ушли на запасные аэродромы за время ограничений

Семь летевших во Внуково самолетов ушли на запасные аэродромы

В аэропортах Москвы и Калуги сняли ограничения на прием и отправку самолетов, введенные для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» семь самолетов, выполнявших рейсы во Внуково», — добавил он.

Ограничения в московском аэропорту действовали с 6:13 мск, в Калуге — с 5:25.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых беспилотниках, летевших на столицу.