Делегации России и США за столом переговоров в Саудовской Аравии. Фото
Появилась фотография делегаций с переговоров в Эр-Рияде, ее в своем телеграм-канале опубликовала представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Эр-Рияд, 18 февраля 2025», — написала она.
Россию на встрече представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров. Со стороны США — госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
В переговорах также участвует Саудовская Аравия — глава МИДа Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.
Делегации России и США 18 февраля встречаются в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции.
Встреча проходит во дворце Дирия — одной из резиденций королевской семьи Саудовской Аравии.
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Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде
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