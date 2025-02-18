Захарова опубликовала фото делегаций России и США за столом переговоров

Делегации России и США за столом переговоров в Саудовской Аравии. Фото

Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram

Появилась фотография делегаций с переговоров в Эр-Рияде, ее в своем телеграм-канале опубликовала представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Эр-Рияд, 18 февраля 2025», — написала она.

Россию на встрече представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров. Со стороны США — госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В переговорах также участвует Саудовская Аравия — глава МИДа Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Делегации России и США 18 февраля встречаются в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции.

Встреча проходит во дворце Дирия — одной из резиденций королевской семьи Саудовской Аравии.