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Политика ,  
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Минюст признал нежелательным немецкий «Форум имени Льва Копелева»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство юстиции добавило немецкий «Форум имени Льва Копелева» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Название форума сегодня появилось в списке нежелательных организаций на сайте Минюста (под номером 147). Генпрокуратура решила признать организацию нежелательной 19 февраля, говорится в материалах министерства. Других подробностей не приводится.

Форум назван в честь писателя и советского диссидента Льва Копелева. С 2001 года он присуждает премию имени писателя за мир и права человека.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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