Вице-премьер считает реальным запуск движения по высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург в течение пяти лет. По его словам, сейчас прорабатывается финансовая схема проекта

Марат Хуснуллин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин не исключил запуска движения по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в течение пяти лет.

«Трассировка на сегодняшний день утверждена полностью <...>. Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет. <...> Мы считаем, что реально можно трассу полноценно запустить», — сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).

Он сообщил, что деньги на финансирование строительства есть. «Источники финансирования сейчас в основном уже определены. По-крупному финансовая схема уже собрана, сейчас дорабатывают ее юридические и организационные моменты. Я думаю, что в течение буквально двух-трех месяцев будет все доведено», — уточнил вице-премьер.

Строительство высокоскоростных железных дорог упомянул в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Он сказал, что первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород, после этого магистрали проложат «в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск, в братскую Белоруссию, по другим востребованным направлениям».

В августе 2023 года Путин заявил, что настал момент для строительства ВСМ между Москвой и Петербургом, что позволит сократить время в пути между городами до двух часов 15 минут вместо нынешних четырех часов. В феврале этого года министр транспорта Виталий Савельев пообещал, что поезда между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 10–15 минут.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что город будет участвовать в финансировании проекта. Об участии в финансировании ВСМ также сообщил петербургский губернатор Александр Беглов. По его словам, строительство потребует почти 610 млрд руб. финансирования только из федерального бюджета.

В сентябре прошлого года газета «Коммерсантъ» писала, что строительство четырех высокоскоростных железных дорог правительство оценило в 10,8 трлн руб. Из них на ВСМ Москва — Петербург потребуется 1,7 трлн руб. инвестиций (без учета стоимости входов в столицы), на ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер — 3,2 трлн руб., на ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург — 4 трлн руб., на ВСМ Москва — Смоленск — Минск — 1,9 трлн руб.