Путин раскрыл детали о маршруте ВСМ между Москвой и Петербургом
Первый маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород, заявил в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Он также подтвердил планы строительства ВСМ до разных городов, в том числе Минска.
«Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород. Затем будем прокладывать магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на черноморское побережье, в Минск, братскую Белоруссию, по другим востребованным направлениям», — заявил он.
Путин также анонсировал продолжение модернизации центрального транспортного узла. Он пообещал, что Московские центральные диаметры станут «основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами» столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями.
анонсировали запуск первой в России ВСМ до конца 2030 года. Она должна будет сократить вдвое время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом. Сейчас между городами курсирует «Сапсан», его маршрут занимает порядка четырех часов. На ВСМ будут эксплуатироваться поезда, способные двигаться со скоростью до 400 км/ч. Стоимость билетов на них пока не называют.
16 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о согласовании проекта ВСМ между Москвой и Петербургом. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об участии всех задействованных регионов в финансировании этого проекта. Он будет состоять из двух частей, писала «Фонтанка» со ссылкой на доклад министра транспорта Виталия Савельева от 15 февраля. По данным издания, столичный участок магистрали будет реализован в рамках инвестпрограммы РЖД (обойдется в 221 млрд руб.), участок Петербург — Зеленоград будут возводить по принципу концессии (1,755 трлн руб.).
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