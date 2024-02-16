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Песков сообщил об утверждении проекта ВСМ между Москвой и Петербургом

Песков: схема ВСМ Москва — Петербург согласована

Схема проекта строительства высокоскоростной железной дороги (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом согласована, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны», — сказал он по итогам совещания с участием главы государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица, как и другие регионы, через которые пройдет ВСМ, будет участвовать в финансировании проекта. По словам главы города, вокзал в Зеленограде станет больше, дополнительный терминал откроют на Рижском вокзале.

Санкт-Петербург также готов финансового участвовать в проекте ВСМ, сообщил губернатор Александр Беглов.

Минтранс заявил, что поезда Москва-Петербург будут ходить каждые 10 минут
Бизнес
Виталий Савельев

Во время совещания с президентом министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что поезда между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут.

Путин добавил, что строительство ВСМ между этими городами только начало: в перспективе высокоскоростные поезда будут ходить в Рязань, Екатеринбург, Адлер, а также — в белорусскую столицу Минск.

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Дмитрий Песков Сергей Собянин Владимир Путин ВСМ Москва Санкт-Петербург
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