 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Орловской областью сбили беспилотник

Минобороны: над Орловской областью сбили беспилотник самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине
В 13:20 над Орловской областью был сбит БПЛА, отчиталось Минобороны. Двумя днями ранее в этом же регионе атаке подвергся нефтезавод, произошел пожар, пострадавших не было
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Орловской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны. Это произошло примерно в 13:20 мск.

Этой ночью дроны уничтожили также в Белгородской и Курской областях, впоследствии в Белгородском регионе российские военные уничтожили еще один дрон и сбили восемь снарядов РСЗО, запущенных украинской стороной, отчитывалось оборонное ведомство.

Два дня назад, 12 марта, Орловская область уже подвергалась атаке БПЛА. Тогда ночью беспилотник ударил по нефтебазе, что привело к пожару в одном из резервуаров. Жильцов двух домов по соседству эвакуировали. Вскоре последствия удара ликвидировали, отчитались власти, пострадавших не было. В ту же ночь дрон атаковал НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом. Это одно из крупнейших предприятий в России по нефтепереработке бензинового профиля.

Крупнейший нефтезавод на юге России остановили после атаки дронов
Политика
Новошахтинский НПЗ

Российские власти объясняют атаки последних дней с грядущими президентскими выборами и поиском «козырей в возможном будущем переговорном процессе». «Ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», — предположил логику Киева президент Владимир Путин.

Над Орловской областью сбили беспилотник
Над Орловской областью сбили беспилотник

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Орловская область беспилотники дроны ПВО
Материалы по теме
В Липецкой области ввели двухуровневую систему оповещения при атаке БПЛА
Политика
Крупнейший нефтезавод на юге России остановили после атаки дронов
Политика
В Минэнерго исключили рост стоимости топлива на фоне атак на НПЗ
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
Хинштейн раскрыл кандидата на пост председателя Верховного суда Политика, 14:47
Участнику военной операции дали 20 лет за пожар в клубе с 13 погибшими Общество, 14:38
Россияне снова стали лидерами по покупке жилья в Турции Недвижимость, 14:37
В Хакасии частично обрушилось пятиэтажное общежитие Общество, 14:34
Поздняков допустил, что МОК перед Играми потребует осудить спецоперацию Спорт, 14:25
Обстрел ЗАЭС не привел к превышению радиационного фона Политика, 14:19
Прогнавшая военного хозяйка кафе в Люберцах уехала из России Политика, 14:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Посла Австрии вызовут в МИД из-за высылки дипломатов Политика, 14:09
Почему банк для бизнеса должен быть незаметным РБК и БСПБ, 14:03
Прощание с Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре Общество, 14:03
Олимпийский комитет России отказался бойкотировать Олимпиаду в Париже Спорт, 13:59
В Россию запретили въезд бывшему послу и спецагентам ФБР Политика, 13:54
Бывший тренер «Спартака» останется во главе сборной Бельгии до ЧМ-2026 Спорт, 13:51
Над Орловской областью сбили беспилотник Политика, 13:47