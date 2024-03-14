Над Орловской областью сбили беспилотник

В 13:20 над Орловской областью был сбит БПЛА, отчиталось Минобороны. Двумя днями ранее в этом же регионе атаке подвергся нефтезавод, произошел пожар, пострадавших не было

Фото: Global Look Press

В Орловской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны. Это произошло примерно в 13:20 мск.

Этой ночью дроны уничтожили также в Белгородской и Курской областях, впоследствии в Белгородском регионе российские военные уничтожили еще один дрон и сбили восемь снарядов РСЗО, запущенных украинской стороной, отчитывалось оборонное ведомство.

Два дня назад, 12 марта, Орловская область уже подвергалась атаке БПЛА. Тогда ночью беспилотник ударил по нефтебазе, что привело к пожару в одном из резервуаров. Жильцов двух домов по соседству эвакуировали. Вскоре последствия удара ликвидировали, отчитались власти, пострадавших не было. В ту же ночь дрон атаковал НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом. Это одно из крупнейших предприятий в России по нефтепереработке бензинового профиля.

Российские власти объясняют атаки последних дней с грядущими президентскими выборами и поиском «козырей в возможном будущем переговорном процессе». «Ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», — предположил логику Киева президент Владимир Путин.